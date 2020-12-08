المسند: مرتفع جوي يجثم فوق أجواء السعودية

قال: من خصائصه سماء زرقاء صافية وأجواء باردة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً في عناصر الطقس اليوم، ويجثم مرتفع جوي فوق أجواء ⁧‫#السعودية.⁩

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من خصائصه؛ سماء زرقاء صافية، وأجواء باردة.