ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 20 قتيلًا

بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا، إلى 20 قتيلًا؛ فيما لا يزال البحث عن ناجين مستمرًا.

وأصيب المئات وانهارت مبانٍ بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر؛ فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بُعد 34 كيلومترًا جنوب غرب تيرانا، وعلى عُمق عشرة كيلومترات.

وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومسّت الأضرار خصوصًا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة؛ حيث دُمرت مبانٍ بالكامل.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 600 شخص تَعَرّضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.

زلزال ألبانيا

0

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 08:20 AM

بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 20 قتيلًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 329

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ألبانيا، إلى 20 قتيلًا؛ فيما لا يزال البحث عن ناجين مستمرًا.

وأصيب المئات وانهارت مبانٍ بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر؛ فيما حدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الزلزال في البحر الأدرياتيكي على بُعد 34 كيلومترًا جنوب غرب تيرانا، وعلى عُمق عشرة كيلومترات.

وفي شوارع العاصمة تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومسّت الأضرار خصوصًا مدينة دوريس الساحلية السياحية وبلدة توماني شمال العاصمة؛ حيث دُمرت مبانٍ بالكامل.

وقالت وزارة الصحة: إن نحو 600 شخص تَعَرّضوا لإصابات طفيفة تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

زلزال ألبانيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019