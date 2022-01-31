"العدل" تطلق خدمة نسخ الوكالة إلكترونيًّا عبر "ناجز"

ضِمن التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد

أطلقت وزارة العدل خدمة "نسخ وكالة" عبر بوابة "ناجز"، التي تُمَكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني، من خلال النسخ لنفس البنود أو الأطراف، ضمن سعيها للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد في اختيار البنود وإضافة الوكلاء؛ مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على خدمة إصدار وكالة في بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار أيقونة "نسخ وكالة سابقة"، وإدخال رقم الوكالة المراد نسخها ورقم هوية أحد أطرافها واختيار نوع النسخ.

وأكدت أن إتاحة خدمة "نسخ وكالة" إلكترونيًّا تأتي في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابات العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.