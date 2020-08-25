كورونا في الأردن: 77 إصابة جديدة 14 منهم قادمون من الخارج

63 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي الزرقاء ومعان

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 14 أردنياً قادمين من الخارج، و63 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي الزرقاء ومعان، مشيرة إلى تسجل 9 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1339 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 07:11 PM

63 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي الزرقاء ومعان

كورونا في الأردن: 77 إصابة جديدة 14 منهم قادمون من الخارج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 14 أردنياً قادمين من الخارج، و63 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي الزرقاء ومعان، مشيرة إلى تسجل 9 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1339 حالة.

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