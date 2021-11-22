"صناعي الخرج" يعلن بدء القبول في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل الثاني

عبر البوابة الإلكترونية.. في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، عن بدء القبول والتسجيل في الدبلوم والبرامج الصباحية للفصل التدريبي الثاني، عبر بوابة القبول الإلكترونية "قبولي" ويستمر حتى الـ25 من ربيع الآخر الجاري، في تخصصات دبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف لخريجي الأول والثاني ثانوي، والبرامج الفصلية في تخصص الكهرباء، وميكانيكا السيارات، والميكانيكا العامة.



وأوضح مدير المعهد المهندس محمد العشبان، أن برامج المعهد تسهم في تأهيل الشباب ‏لدخول سوق العمل والتوظيف في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص في ‏عدد من التخصصات في مجال برنامج التمديدات الكهربائية وبرنامج صيانة المحركات وبرنامج تشغيل آلات المخارط ‏والفرايز ودبلوم اللحام ودبلوم التبريد والتكييف، مشيراً إلى هذه البرامج التدريبية تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.