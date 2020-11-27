إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب الضباب والأمطار في الطائف

تحسباً لانهيار الصخور ومنعاً لوقوع أي حوادث مرورية

أغلقت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة "الهدا" بسبب هطول الأمطار، والضباب الكثيف وانعدام الرؤية.

وجاء الإغلاق احترازياً بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور لا قدر الله، بحسب ما أعلنت إدارة سلامة الطرق.

وأعلن المرور في وقت لاحق، في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تقرر إغلاق الطريق أمام حركة السيارات السالكة لطريق الهدا مكة المكرمة، بسبب الضباب الكثيف وانعدام الرؤية.