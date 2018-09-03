"الدفاع العراقية" ترد على ليبرمان: سيادتنا خط أحمر وجيشنا قوي

بعد تلميح وزير الدفاع إلى نية إسرائيل شن عمليات ببلاد الرافدين

أكد ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الاثنين)، أن سيادة العراق خط أحمر، وذلك في معرض رده على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، التي أعلن خلالها أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي تهديد إيراني في أي مكان، ملمحاً إلى أنها قد تهاجم قطعاً عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.

وقال الضابط لموقع "روسيا اليوم": "إن العراق ليس ضيعة يريد الجميع التدخل بها، بل بلد له سيادة وجيش قوي، وإن ما تحدث به ليبرمان لن يحدث فسيادتنا هي خط أحمر".

وأضاف: "ننتظر الموقف الرسمي من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بخصوص الموقف الإسرائيلي للرد على ليبرمان بشكل علني وبموقف صريح".