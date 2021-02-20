التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه

كشف نادي التعاون حجم إصابة لاعبه البرازيلي ساندرو مانويل التي تعرَّض لها خلال مواجهة الاتحاد في الجولة الماضية في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب ساندرو مانويل بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية؛ يحتاج معه لفترة علاج وتأهيل من 4 إلى 5 أسابيع".



ميدانيًّا، كثف الفريق الكروي بنادي التعاون اليوم تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادًا لمواجهة الوحدة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بدأت التمارين بعمليات التسخين والجري حول الملعب، ثم قسّم المدرب لاعبيه لمجموعتين تلعبان الكرة من لمسة واحدة. وغادر الفريق قبل قليل إلى مدينة جدة؛ إذ يؤدي مرانه الأخير غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.