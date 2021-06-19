وفاة رجل الأعمال "علي بن طمّه"

توفي علي حسن بن طمّه، أحد كبار أعيان ورجال أعمال محافظة المجاردة، بعد عارضٍ صحي لم يمهله طويلاً.



"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله، له الرحمة والمغفرة.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".



ونظراً للظروف الراهنة، فإن استقبال العزاء وفق الإجراءات الاحترازية أو على هاتف ابنه "عامر": "0532949990"