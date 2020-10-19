مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة يبدأ استقبال الزوار والمعتمرين

روعي خلال التجهيزات تنفيذ متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف استقبال الزوار المعتمرين اعتباراً من أمس الأحد، بناءً على توجيه الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتفصيلاً، تأتي هذه الخطوة تزامناً مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين بشكل صحي وآمن، وروعي خلال التجهيزات تنفيذ متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة زوار المعرض ومرتاديه وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة بالرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي.