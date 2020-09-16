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الحادث تسبَّب في انقطاع الكهرباء عن كامل القرية

قوة العواصف تقتلع سقف منزل وتتلف سيارة معاق

تسبَّبت قوة العواصف المطرية التي شهدها مركز أحد ثربان غرب محافظة المجاردة عصر اليوم الأربعاء في اقتلاع سقف منزل تحت الإنشاء، يعود لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلف سيارته. وكذلك تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن كامل القرية عددًا من الساعات؛ وذلك بعدما ألقت العاصفة بسقف منزل مكون من الهنجر على خطوط الكهرباء الهوائية، وعلى سيارة؛ ما تسبب في فصل الكهرباء، وإتلاف المركبة دون أضرار بشرية.