عودة سعودية قوية في اليوم الثالث من "رالي داكار السعودية"

شهد اليوم الثالث من رالي داكار السعودية 2020 أداء قويًّا للسائقين السعوديين في فئة السيارات، عادوا من خلاله لساحة المنافسة على السباق؛ إذ أنهى ياسر سعيدان المرحلة الخاصة الثالثة في المركز الرابع، فيما جاء يزيد الراجحي سادسًا في المرحلة التي بدأت وانتهت في مدينة نيوم المستقبلية.

ورفعت تلك النتيجة من موقع الراجحي في سلم الترتيب العام لداكار السعودية ليصبح رابعًا، ويزيد من أسهمه في المنافسة على النسخة الأولى من رالي داكار في آسيا، بينما أصبح السعيدان في المركز الحادي عشر.

وتصدَّر الإسباني كارلوس ساينز الفائز مرتين سابقًا برالي داكار المرحلة الثالثة في فئة السيارات؛ ليواصل تصدُّره الترتيب العام، فيما جاء القطري ناصر العطية ثانيًا، والبولندي جاكوب بريغونسكي ثالثًا.

وشهد اليوم خروج السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي من السباق بعد انقلاب سيارته مرات عدة، بينما كان ثامنًا في الترتيب؛ لتنتهي مغامرته في داكار السعودية 2020 مبكرًا من مراحلها الأولى. كما اضطر السائق الروسي فلاديمير فاسيليف للخروج من السباق بعد تعرُّض سيارته للاحتراق، ولكنه خرج سالمًا هو وملاحه.

وفي فئة الدراجات النارية أنهى الأمريكي ريكي برابيك المرحلة الثالثة في الصدارة متبوعًا بالتشيلي خوزيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو الذي حل ثانيًا، والأرجنتيني كيفن بينافيديس الذي جاء ثالثًا.

وأنهى روس برانش الفائز بالمرحلة الثانية سباق اليوم متأخرًا بساعة ونصف الساعة عن صاحب المركز الأول بعد تعرُّضه لإصابة في الكتف بعد سقوطه أثناء السباق.

أما في فئة الدراجات الرباعية فواصلت تشيلي سيطرتها على السباق؛ إذ تصدر إنريكو جيوفاني المرحلة الثالثة متقدمًا على الفرنسي سيمون فيتسي الذي كان ثانيًا في المرحلة السابقة، بينما تراجع التشيلي الآخر إغناسيو كاسالي من المركز الأول الذي حققه في الجولتين الافتتاحيتين؛ ليأتي في الترتيب الثالث.

وتقدم فريق الروسي أندريه كارغينوف في فئة الشاحنات من المركز الثالث في مرحلة الأمس؛ لينهي سباق اليوم متصدرًا، بينما تراجع فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش إلى المركز الثاني، وحل فريق الروسي أنطون شيبالوف ثالثًا.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة جاء الإسباني جيرارد فارس جيل في الترتيب الأول، وتبعه الروسي سيرغي كارياكين، بينما جاء الأمريكي كيسي كيري ثالثًا.