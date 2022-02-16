للارتقاء بالخدمات المقدمة.. السديس يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار

تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة وتحفيزهم لتطوير مهاراتهم الإبداعية

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين الابتكار.

وأضاف السديس، أن هذه المنصة تعنى بابتكارات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحفز وتشجع منسوبينا لتطوير مهاراتهم الإبداعية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة، أيدها الله، وكذلك مواكبة لرؤية الرئاسة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي أتت بدعم الكفاءات الشابة، وتطوير جانب الإبداع والرقي بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

ورفع السديس، شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمكين وتنمية مهارات وقدرات الطاقات الشابة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.