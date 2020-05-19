مكوّن من 25 قطعة أرض.. إزالة مخطط عشوائي بمكة قبل بيعه

"عمر المالكي": فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعدّيات

استعادة الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ أراضي مكونة من مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة؛ حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة منشآت ووجود إحداثات متنوعة، وذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، بأن المخطط الذي تتم إزالته عبارة عن 25 أرضًا مسورة بمساحة إجمالية 20.000 متر مربع، وجارٍ استكمال أعمال الإزالة الباقية.

وأكّد أن الأمانة لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات، سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي، ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحدّ من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.