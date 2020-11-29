"الأرصاد" تنبّه: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عسير

قالت: تصحب بنشاط في الرياح وتدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق و بلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.