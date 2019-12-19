مستشفى عفيف يتوسع في توفير خدماته الأولية للمستفيدين مساءً

بهدف تخفيف الازدحام بقسم الطوارئ

أعلنت "صحة الرياض" ممثلة في إدارة مستشفى عفيف العام، بدء التوسع في توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمستفيدين في الفترة المسائية، بتشغيل مركز صحي غرب عفيف.



وأضحت "صحة الرياض" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشاريع الدعم لمستشفى عفيف العام، والتوسع في تقديم خدمات مراكز الرعاية الصحية المسائية في أوقات وفترات ممتدة لما بعد الدوام الرسمي؛ بغرض تقديم الخدمات في نطاق أكبر، ولتسهيل وصولهم للخدمات الصحية، وتجويد فرز الحالات الطارئة من غيرها، ورفع مستويات رضا المستفيدين، وكذلك بهدف تخفيف الازدحام بأقسام الطوارئ.



من جانبه قال مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل متعب بن عميرة: إن المركز سيعمل طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من 4:00 مساءً، وحتى 12:00 صباحًا.



وأشار إلى أن هناك خطة مستقبلية لتشغيل المزيد من المراكز الممتدة، منوهًا إلى الدعم الذي تحظى به محافظة عفيف، من المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.