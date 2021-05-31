الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

الرائد المالكي حثّ الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي؛ أنه تم ضبط (7) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والهندية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي؛ الجميع، على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.