الحربي إلى المرتبة الحادية عشرة

أصدر أمين منطقة حائل سعيد إبراهيم أبو راس قرارًا بترقية رئيس بلدية الحائط المهندس مساعد بن أحمد الحربي إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعد المهندس مساعد الحربي من الكفاءات الإدارية التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات خلال عمله كرئيس لعددٍ من البلديات بالمنطقة.