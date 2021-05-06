الحربي إلى المرتبة الحادية عشرة

أصدر أمين منطقة حائل سعيد إبراهيم أبو راس قرارًا بترقية رئيس بلدية الحائط المهندس مساعد بن أحمد الحربي إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعد المهندس مساعد الحربي من الكفاءات الإدارية التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات خلال عمله كرئيس لعددٍ من البلديات بالمنطقة.

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 02:03 AM

الحربي إلى المرتبة الحادية عشرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر أمين منطقة حائل سعيد إبراهيم أبو راس قرارًا بترقية رئيس بلدية الحائط المهندس مساعد بن أحمد الحربي إلى المرتبة الحادية عشرة.

ويعد المهندس مساعد الحربي من الكفاءات الإدارية التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات خلال عمله كرئيس لعددٍ من البلديات بالمنطقة.

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