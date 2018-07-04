أمير الرياض يكرّم "موبايلي" لرعايتها الماسية لاحتفالات عيد الفطر

"الحربي": الشركة قامت بإجراءات متعددة لتحسين جودة الخدمات

كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود بمكتبه بالإمارة ظهر يوم الاثنين الماضي، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لرعايتها الماسية لاحتفالات عيد الفطر بالرياض. وقام الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي المهندس مزيد بن ناصر الحربي باستلام درع التكريم نيابة عن الشركة.

من جهة أخرى، قدم المهندس مزيد الحربي باسم شركة موبايلي الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على الرعاية الكريمة وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح فعاليات عيد الفطر.

وأشاد المهندس الحربي بالجهود المميزة التي تبذلها أمانة منطقة الرياض وحرصها على توفير الخدمات التي تلبي احتياجات سكان وزوار المنطقة، مؤكدًا أن منهجية موبايلي تصب في الاتجاه نفسه، حيث قامت أخيرًا بزيادة عدد أبراج الهاتف المتحرك في الرياض، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لشبكة البيانات بنسبة 45 % ما سيُسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقد ساهمت "موبايلي" من خلال رعايتها لفعاليات العيد في رسم البهجة والسرور وكانت جزءًا من النجاح المميز التي ظهرت به لتؤكد دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية كشركة وطنية سخرت خدماتها للمجتمع بمختلف شرائحه.