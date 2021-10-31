خطر لمئات الأمتار يكفيه "عقب سيجارة".. شاهد ما أحدثته محال بمكة

أثاثٌ متهالك وقِطَع أخشاب ومخلفات بناء وترميم وأوراق.. "مكب يتمدد"

أحدَثَ تجمعٌ للنفايات سببه بعض المحال في مكة، تشوهًا بصريًّا وبيئيًّا واضحًا، حتى بات الموقع مَكبًا على امتداد مئات الأمتار.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التشوه البصري في الطريق الترابي الواقع شرق حراج المعيصم، وتحديدًا مقابل المستودعات الفارغة.

هذا ولم يخلُ الموقع من أثاث متهالك وقِطَع أخشاب ومجموعة "كنب" متهالكة، بالإضافة إلى مخلفات بناء وترميم بعض المحال جَعلت منه مكبًّا ومرمى للنفايات.

ويشكل الموقع خطرًا مُحدقًا حال تعرضه -لا قدر الله- لأي شرارة أو "عقب سيجارة"، قد تُسبب حريقًا كبيرًا نَظرًا لاكتظاظ الموقع بمخلفات البناء والأخشاب والأوراق.