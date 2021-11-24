مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11369.38 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال لـ 150 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 112.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11369.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، عناية، وأسيج، وصادرات، والإنماء طوكيو مارين، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وصدر، وتشب، وأسواق عبدالله العثيم، وهرفي للأغذية، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.09%.

وكانت أسهم شركات ذيب، والإنماء، وكهرباء السعودية، ودار الأركان، والنايفات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ذيب، والراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 45.53 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.25 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1507 صفقات.