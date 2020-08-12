إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا"

تسجيل شفاء 26 حالة

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.303 إصابات.

وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطة لأشخاص مصابين.

وأشارت إلى تسجيل شفاء 26 حالة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.231 حالة.