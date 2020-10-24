حصيلة ثقيلة بالمغرب .. 4045 إصابة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة

تسجيل 50 وفاة جديدة

سجّل المغرب 4045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 194 ألفًا و461.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 50 حالة وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 3255.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 160 ألفًا و372