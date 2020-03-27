خط سير كورونا في مصر.. 41 إصابة جديدة و6 وفيات

فيما بلغ الإجمالي 536 حالة منها 116 تم شفاؤها و30 حالة وفاة

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وفي هذا الإطار أوضح مستشار وزيرة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصرياً و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف الدكتور مجاهد بحسب بوابة أخبار اليوم أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصرياً، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عاماً، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عاماً و٦٥ عاماً من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.