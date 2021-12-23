بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": التطوع دَفْع زكاة الموهبة والعلم والمهارة التي منحنا الله إياها

ذكر أبرز الملاحظات على العمل التطوعي

عرَّف عامل المعرفة أحمد العرفج التطوع، وذكر أهم أساسياته ومجالاته وشروطه.. كذلك عرَّفه من وجه نظره الشخصية بأنه هو دفع زكاة الموهبة والعلم والمهارة التي منحنا الله إياها، وهو عبارة عن تبادل منافع. وأخيرًا أوضح أبرز الملاحظات على العمل التطوعي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز مقطع فيديو للحفل الختامي لمبادرة "عام الخط العربي"، ذكر من خلاله أنواع الخط العربي، والتحديات التي تواجهه، وكيف يمكننا التصدي لها.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "أهلاً بالفشل" للكاتب "إريك كيسلر"، وأوضح كيف يمكن أن يكون الفشل إيجابيًّا في حياة الإنسان. وعبر مقطع مرئي تحدَّث كذلك عن الكتاب الدكتور "عبدالرحمن السلطان".

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا عن أخطاء الحكام، وقال إن أخطاء الحكام موجودة في كل مكان، وإثارة الرأي العام ضد التحكيم تحتاج لتدخُّل قانوني.

وفي سياق سيرة وتر الفنان العراقي "إسماعيل الفاضل" يخص البرنامج بأغنية حصرية.