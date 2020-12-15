"الوطني للأرصاد" يصدر تحديثاً جديداً عن الحالة الممطرة.. 4 مناطق على الخريطة

المركز كان قد توقع استمرارها أياماً عدة.. أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة

أصدر #المركز_الوطني_للأرصاد، صباح اليوم، تحديثاً جديداً للحالة المطرية متوقعاً تكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقة تبوك، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على أجزاء من مناطق: الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة.

وكان المركز قد توقع أن تستمر الحالة المطرية أياماً عدة على مناطق: #تبوك، #المدينة_المنوّرة و#مكة_المكرّمة (تشمل أجزاءها الساحلية)، كذلك على مناطق: #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية وشمال #الشرقية.

من جهتها، كانت قد حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من استمرار هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- حتى الخميس المقبل على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق: (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرّض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.