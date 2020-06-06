الرياض وجدة تسجلان 1472 إصابة جديدة بكورونا

900 في العاصمة و572 بالثانية من الـ3121 المعلنة اليوم

سجلت: "الرياض، وجدة" 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3121 حالة.

وسجلت الرياض 900 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 572 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1472 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 279، والمدينة 170، والدمام 149 حالة.