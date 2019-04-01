بحضور الرئيس وعضوَي شرف.. الهلال ينهي تحضيراته لملاقاة الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة الاتفاق مساء الغد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وشهد المران الأخير حضور الأمير سعود بن تركي عضو شرف النادي، ومحمد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن تركي عضو شرف النادي، إلى جانب نائب رئيس النادي فهد بن أحمد الراشد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



اشتمل التدريب على تطبيقات فنية وتدريب على الكرات الثابتة إلى جانب تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وتواجد اللاعب محمد البريك في العيادة الطبية بمقر النادي؛ وذلك نظير تعرضه لشد عضلي بسيط، حيث أجرى جلسة علاجية.

وتناول اللاعبون فور نهاية المران وجبة العشاء في معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.

وسيغادر الفريق مساء اليوم الأحد إلى الدمام؛ تأهباً لمواجهة مضيفه "الاتفاق"، عند الساعة (6:30) من مساء يوم غد الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.