كوريا الجنوبية تسجل 2.080 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 277.989 إصابة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب الإصابة بكورونا خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.380.