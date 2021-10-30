الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية سحب السفير الكويتي في لبنان، كما طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البلاد، المغادرة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وجاء في بيان الخارجية الكويتية، بناء على البيانات الصادرة عنها بتاريخ 24 أبريل و14 أكتوبر و27 أكتوبر، واستناداً إلى ما يربط الكويت بالسعودية من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك، تقرّر دولة الكويت استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان خلال 48 ساعة.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظراً لإمعان لبنان واستمراره في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة بردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة للمخدرات إلى الكويت وبقية دول المجلس.

وأكّدت أنها إذ تأسف لما آلت إليه الأمور، تؤكّد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.