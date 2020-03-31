لجنة متابعة مستجدات كورونا تنوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بعلاج مرضى كورونا مجاناً

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعها الحادي والأربعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول. كما نوهت اللجنة بأمر خادم الحرمين الشريفين "بحفظه الله" بعلاج مرضى كورونا مجاناً.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي ومتحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (801) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (166276) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات (37840) حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (110) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها ( حالتان) مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيًا منذ قدومهما إلى المملكة، و(108) حالات من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية ليكون العدد التراكمي للحالات في المملكة 1563 حالة. ومعظمها وضعها مطمئن وتتلقى الرعاية . كما سجلت ولله الحمد 50 حالة تعافي جديدة وبالتالي يصبح عدد المتعافين 165 حالة، أما الحالات الحرجة: فهي 31 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة، ليكون العدد التراكمي للوفيات 10 حالات.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بمكافحة فيروس كورونا هي التي ستقود بإذن الله إلى الخروج من هذه الأزمة بأفضل نتيجة، مشيداً بتعاون جميع شرائح المجتمع في تطبيق هذه التعليمات .

وأبان أن الأمن العام يقوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة الميدانية ومع جميع الشرط في مناطق المملكة .

وأشار إلى أن هناك العديد من الملاحظات التي وردت إلى الأمن العام بشأن آلية وصول المريض إلى المستشفى في الحالات التي لا تستدعي حضور الهلال الأحمر، مبينًا أن الهلال الأحمر يتلقى الحالة ويقيمها إذا كانت لا تستدعي وصول سيارة إسعاف وإنما يذهب المريض بطريقته الخاصة إلى المستشفى ويقوم بإشعار الأمن العام برسالة نصية تشتمل على رقم التواصل مع الشخص المستفيد، ثم يقوم الأمن العام مباشرة بإرسال رسالة نصية للشخص تحدد وقت الخروج وخط السير ومنحه الأذن في ذلك لينهي ظرفه الطارئ .

وكشف أن عدد البلاغات التى وردت خلال الأربعة أيام الماضية بلغ 11488 بلاغًا، وتم التنسيق فيها ما بين الهلال الأحمر والأمن العام، وتمت الموافقة بعد تقييمها من قبل الهلال الأحمر على 6771 حالة ، وتم الاعتذار من البقية وأن بإمكانهم الذهاب في أوقات السماح بالتجول المعلن عنها .

وحذر من التجاوب مع المتسولين عند إشارات المرور أو الأماكن العامة وإعطائهم النقود لما لها من نتائج سلبية متعددة ومنها الإسهام بانتشار العدوى بفيروس كورونا وعرقلة حركة السير، مؤكدًا أن الوزارات المعنية والجمعيات الخيرية تقوم بعملها على أكمل وجه وأن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يتم التعامل معهم وفق النظام .

وحيال آلية التنقل بين مناطق المملكة ممن لديهم ظروف استثنائية، أفاد أنه تم قبل يومين الإعلان عن بريد إلكتروني تابع للأمن العام يتم من خلالة تلقي الحالات أو الظروف الاستثنائية الطارئة التي يتطلب من خلالها التنقل من منطقة إلى أخرى، مبينًا أنه خلال اليومين الماضيين تم تلقي أكثر من 20 ألف طلب وتمت الموافقة على 150 طلبًا، والرد على باقي الطلبات بأنه يمكن تأجيلها إلى وقت لاحق .

وحث الجميع على أهمية استشعار الظرف الطارئ والاستثنائي الذي لا تمر به المملكة لوحدها، داعيا ًإلى أن يكونوا صفًا واحدًا ويدًا واحدة لتجاوز هذه المرحلة، وقال: "هناك دول استطاعت أن تتغلب على هذا المرض عندما طبقت العزل الاجتماعي ومنع الاختلاط طبقته تطبيقًا جيدًا وإيجابيًا ".

في حين أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين بسلوك المستهلك السعودي ومدى التزامه، وأصبح قصة نجاح ومضرب مثل في سلوكه المعتدل، ضاربًا أروع الأمثلة بين دول العالم في هذا المجال.

وقال أعمالنا الرقابية في وزارة التجارة مستمرة، فخلال أسبوع نفذنا 22,873 جولة رقابية في جميع مناطق المملكة.

كما رصدت الفرق الرقابية ارتفاع بعض أسعار الفواكه "الحمضيات" وتحديدًا البرتقال والليمون منذ 3 أيام، ويعود ذلك لعدد من الأسباب، فالحمضيات من الفواكه الموسمية وموسم آخر الشتاء هو نهاية هذا المحصول في عدد من دول العالم.

وكما تعلمون نحن في أزمة عالمية، وكل ما يتعلق بإمداد السلع من استيراد وتصدير ونقل وشحن وتأمين وغيره تأثر، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في المملكة.

وأضاف أن الارتفاع الحاصل في أسعار "الليمون والبرتقال" تحت المتابعة ورصدنا بعض المتلاعبين بالأسعار ومستغلي الأزمة وخلال الـ 3 أيام الماضية فقط تم إيقاع 1,361 مخالفة تلاعب في أسعار الفاكهة.

وبإذن الله ستصل كميات كبيرة من البرتقال من بعض الدول (التي يبدأ فيها موسمه هذه الفترة) إلى الأسواق المحلية، وسيكون لها تأثير إيجابي على انخفاض الأسعار.

وأوضح أن عقوبات التلاعب بالأسعار مشددة، وإذا ثبت تلاعب منشأة في سلعة وقيامها بإيهام المستهلك بأن هذه السلعة تمر بأزمة، فإن الغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو 10% من المبيعات السنوية، أو 3 أضعاف من الأرباح المتحققة من التلاعب بالسعر، وهذا يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة المنافسة.

وننصح بالتسوق في الصباح (من 6 - 11)، حيث هذا الوقت ممتاز ولا يوجد فيه زحمة. والأفضل بكل تأكيد التسوق عبر تطبيقات التوصيل في التجارة الإلكترونية، أطلب أونلاين وتسوّق بأمان، وكل مقاضيك توصلك لباب بيتك.

منوهًا إلى أن شكاوى وفرة وأسعار الكمامات والمعقمات انخفضت ولله الحمد بفعل زيادة الطاقة الإنتاجية في السوق المحلي ودخول مصانع جديدة للسوق حيث كانت في السابق 13 مصنعًا للمعقمات وأصبحت الآن 35 مصنعاً.