





0

أكدت تضامنها ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر

574

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.