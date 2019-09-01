بالصور .. انتشال مواطن غريق من مستنقع مياه في وادي لجب بالريث

"مدني جازان" جدد تحذيراته من الوجود في مجاري الأودية والسيول

غرق مواطن شاب يبلغ من العمر ٢٤ سنة في مستنقع للمياه بمنطقة وعرة التضاريس وبعيدة بوادي لجب في محافظة الريث.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني: "وردنا بلاغ غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق مواطن يبلغ من العمر ٢٤ سنة، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع، والبدء بعمليات البحث في المستنقع".

وأشار إلى أنه تم العثور على الغريق وانتشال جثته من المستنقع بوساطة الغواصين ونقلها في الوادي بمساعدة المواطنين، ثم إلى مستشفى الريث العام.

وحذر "القحطاني" من الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وعبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في تلك الحالات.