ظاهرة "الطفل المفخخ" في أفريقيا.. أصابع الاتهام تتجه للقاعدة وداعش

تقرير يكشف حقيقة القارة التي يعيش أطفالها في مناطق الصراع

تعد أفريقيا موطنا لأكثر من 75 ٪؜ من إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات حول العالم، بعد أن ارتفع عدد الاعتداءات التي تورطت فيها جماعات إرهابية في القارة بين عامي 2010 و2018، بأكثر من 300 ٪؜.

وقد أظهر تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن التنظيمات المبايعة لـ"القاعدة" و"داعش" في أفريقيا، تعمل بشكل متزايد على استغلال الأطفال في تنفيذ العمليات الإرهابية.

وأوضح المرصد أن التنظيمات المتشددة تستغل الأطفال "حتى تسد ما تعانيه من نقص في المقاتلين"، مشيراً إلى سهولة نشر أفكارهم الأيديولوجية بين الصغار، مضيفاً أن "أشبال الخلافة"، وهو الاسم الذي يطلق على الأطفال الذين يتشربون فكر التنظيمات المتطرفة، ينشؤون على أفكار القتال ذهنيا وبدنيا من أجل حمل السلاح.

وفي هذا الإطار أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) هذا الأمر، في تقريرها حول أثر الصراعات في أفريقيا على الأطفال، ونبهت إلى أنهم باتوا محل استهداف من التنظيمات المتطرفة، في ظاهرة عرفت باسم "الطفل المفخخ".

وقد رصد التقرير استغلال تنظيم "بوكو حرام" في غرب القارة الأفريقية للأطفال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لتنفيذ عمليات انتحارية، فيما أكدت "يونيسيف" أن تجنيد الأطفال تضاعف لأكثر من 3 مرات منذ عام 2010، واستخدم التنظيم أكثر من 135 طفلاً لتنفيذ هجمات إرهابية على معسكرات للجيش والقرى النيجيرية.

كما اختطف التنظيم المتطرف عدداً كبيراً من الأطفال، كما استعبد الكثير من الفتيات، وأشار مركز مكافحة الإرهاب في وست بوينت بالولايات المتحدة، إلى أن" بوكو حرام" استخدم الأطفال في 434 تفجيرا انتحاريا منذ عام 2010 وحتى الآن.