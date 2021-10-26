بينهم أمريكا والإمارات.. سفراء السودان لدى 12 دولة يرفضون الانقلاب العسكري

أكدوا انحيازهم إلى المقاومة الشعبية له

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم "الثلاثاء"، أن سفراء السودان في 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا؛ رفضوا في بيان الانقلاب العسكري الذي وقع أمس.

وأضاف أن سفراء السودان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وجنيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجنوب أفريقيا وقطر والكويت وتركيا والسويد وكندا وقعوا على بيان الرفض أيضًا.

وبيّن المصدر أن السفراء ينحازون إلى جانب المقاومة الشعبية للانقلاب؛ وفقًا لـ"رويترز".