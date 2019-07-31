أمانة الطائف تعزز الجهود البلدية على طرق الحج والمواقيت

إطلاق خطة للرش لمنع التكاثر الحشري ومكافحة البؤر المتوقعة

أكملت أمانة الطائف أعمال النظافة والإصحاح البيئي على طرق الحج، وهي "طريق الرياض- الطائف، وطريق الطائف- السيل الكبير، وطريق الباحة- الطائف، وطريق الطائف- الكر، وطريق الشفا والمحمدية".

وتنفذ الأمانة خلال موسم الحج خطة رقابية مكثفة على كل المرافق التجارية والاستثمارية على جنبات هذه الطرق وباقي المواقع التي تقع ضمن نطاق خدمات البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية "11 بلدية ومكتباً"، وتم دعم الخدمات بالطرق المؤدية إلى مواقيت الحج والعمرة "ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير، ميقات وادي محرم بالهدا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن خطة العمل البلدي لموسم الحج تشمل ثلاث مراحل تبدأ قبل الموسم بمشاركة كل البلديات المرتبطة والفرعية، وتستمر أثناء الموسم بشكل مكثف، بينما يتم التقييم بعد انتهاء موسم الحج.

وقال: خطة العمل المعتمدة من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تتضمن تعزيز الخدمات البلدية بجميع المحاور، ودعم أعمال كل الشركاء من القطاعات المختلفة والجهات الأمنية، ومساندة نقطة الفرز الأمني بالبهيتة وبقية النقاط الأمنية، وتنفيذ حملة رقابية مكثفة على محطات الوقود والمرافق التابعة لها، والمطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومراكز التموينات الغذائية، لضبط التجاوزات التي تمس صحة المستهلك، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

وأضاف المتحدث: أطلقت إدارة الصحة العامة خطة للرش "الضبابي، واليدوي، والبودرة" لمنع التكاثر الحشري ومكافحة البؤر المتوقعة.

وأكد أن أمين الطائف أهاب بكل البلديات المرتبطة "بلديات محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان، وبلديات بني سعد وقيا والمحاني والقريع بني مالك وظلم" تعزيز الخدمات على طرق الحج لراحة ضيوف الرحمن، ومتابعة التزام المرافق التجارية بالاشتراطات الصحية ودعم أعمال النظافة والوقاية الصحية، مع تهيئة المرافق والخدمات البلدية واستراحات الحجاج والمتنفسات العامة.

ونوه بالجهود المبذولة لتهيئة المسالخ العامة ودعمها بكوار عمل إضافية، ومتابعة أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء بأنحاء المحافظة، وأعمال المراقبة والضبط لأي لحوم مهربة بشكل غير نظامي من مسالخ العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة.

وأردف المتحدث: الإدارة العامة لصحة البيئة تنفذ حملة ميدانية لتصحيح أوضاع أكثر من 12 مرفقاً لبيع وتداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة خلال موسم الحج و"موسم الطائف"، كما تقوم وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برفع مستوى الرقابة خلال الموسم وعيد الأضحى المبارك.