شاهد بالفيديو.. إزالة التشوهات البصرية في غاري حراء وثور بمكة المكرمة

نشرته الإمارة.. وشملت تنظيف الصخور من الكتابات ورفع مظلات الزنك

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تقريراً عبر مقطع فيديو لتنفيذ أعمال بدء مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالبدء بتنفيذ المشروعين والاستفادة من قرار منع التجول وسرعة إنجازهما.

وأظهر الفيديو أعمال إزالة التشوهات البصرية المحدثة وتنظيف الصخور من الكتابات المحيطة بالغارين بالإضافة إلى إزالة مظلات الزنك والأخشاب والصبات على مدار السنين في الموقعين والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.