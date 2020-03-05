





5

كان مقررًا إقامته في الدرعية 18 مارس الجاري.. لمدة 10 أيام

تأجيل مهرجان "عبية" للجواد العربي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

أعلنت اللجنة المنظّمة للمهرجان السعودي للجواد العربي، تأجيل فعالية "عبية"، وذلك في إطار الحد من التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل المهرجان -الذي كان مقررًا إقامته في الدرعية برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية الأربعاء 18 مارس 2020 لمدة عشرة أيام- إلى وقت لم يتحدد بعد؛ حيث كان من المقرر أن تضم البطولة الدولية للمهرجان السعودي للخيل العربية، مشاركات عالمية بنسبة تفوق 25%، وأكثر من 450 خيلًا مشاركًا، وجوائز تفوق المليون ريال؛ بهدف تحقيق طموحات عالية لإيجاد أهمّ تجمّع دولي للخيل في المنطقة.