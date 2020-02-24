الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانية

تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.

ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.

وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.

وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.

إسبانيا نادي مليلة الإسباني أحمد الفريدي

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 10:36 PM

الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.

ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.

وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.

وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.

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إسبانيا نادي مليلة الإسباني أحمد الفريدي

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