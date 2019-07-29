وزير النقل يقف على سير الأعمال بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار جدة

رافقه رئيس هيئة الطيران المدني

تفقَّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم في جولة ميدانية مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة عبدالهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وتأتي هذه الجولة للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخلال جولته تفقد وزير النقل جميع مرافق صالة الحجاج، كما اطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج، وفق معايير خدمية عالية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية تسهيلاً للإجراءات.

وأشاد بمبادرة "طريق مكة" التي تسهم بها وزارة الداخلية مع باقي الجهات الحكومية المشاركة، وتم البدء بتطبيقها عبر مراحل؛ إذ أسهمت في التيسير على الحجاج القادمين من خمس دول، هي: ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش وتونس؛ إذ زادت عن العام الماضي الذي كان مقتصرًا على دولتين فقط.