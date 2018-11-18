"التحالف الدولي" ينفي قتل مدنيين في قصفه لـ"داعش" بسوريا

اتهم نظام الأسد باستهدافهم

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)؛ أن تكون ضرباته على آخر جيب تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا، قد قتلت مدنيين، متهماً قوات أخرى موجودة في المنطقة، فيما يبدو إشارة لقوات نظام بشار الأسد.

وأوضح "التحالف" في بيان أنه نفذ 19 ضربة ضد أهداف للتنظيم في الفترة الممتدة بين ليل الجمعة وبعد ظهر السبت، بعد التأكد من أنها خالية من المدنيين، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف أنه استناداً إلى تقييمه الأولي بعد الضربات، لا توجد أدلة على وجود مدنيين قرب مكان الضربات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار أمس إلى مقتل 43 شخصاً بينهم 36 مدنياً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، جراء ضربات ذكر أن طائرات التحالف نفذتها فجراً على قرية أبو الحسن الواقعة قرب بلدة هجين في محافظة دير الزور.

ويدعم التحالف الدولي هجوماً لقوات سوريا الديموقراطية "قسد" منذ العاشر من سبتمبر (أيلول) لطرد التنظيم من آخر جيب تحت سيطرته في دير الزور.

ويقع هذا الجيب على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزأين.