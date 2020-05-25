





3

سأل المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير وأن يديم على بلادنا كل خير وأمن

باسمه ونيابة عن المسؤولين والأهالي.. محافظ شقراء يهنئ القيادة بعيد الفطر

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز وأهالي محافظة شقراء؛ التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال "البواردي": "يشرفني أن أرفع لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، وأسأل الله عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم -أيده الله- بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعيده على وطننا الغالي والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم باليمن والبركات".



وأضاف: "كما أتشرّف بأن أرفع التهنئة الخالصة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك"، سائلًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة على سموه الكريم بالخير وبمزيد الصحة والسعادة، وأن يديم على بلادنا العزيزة الغالية كل خير وأمن بقيادة حكومتنا الرشيدة.