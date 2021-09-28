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في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية

بالفيديو: برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يشدد على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها

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برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على المملكة.

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