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ارتفاع عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا

ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت ماليزيا، اليوم، 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.



وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: البلاد سجلت أيضًا تعافي 80 شخصًا من الفيروس تمامًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصًا؛ ما يعادل نحو 33.3% من إجمالي الإصابات.