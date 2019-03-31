جماهير النصر تردد .. "متصدّر لا تكلمني".. الهلال والأهلي يتراجعان .. وجراح اتحادية

حمدالله انتزع الأفضلية.. و"سبق" تقرأ الجولة 25 من الدوري

سجل النصر حضورًا لافتًا في ختام الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حينما انتزع الصدارة من فم غريمه التقليدي الهلال (سجل أول انتصار له منذ ما يقارب 4 أعوام) على ضيفه؛ حيث كان ديربي العاصمة هو العنوان الأبرز لهذه الجولة (حضور أكثر من 57 ألف متفرج) في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

"سبق" تقلب أوراق الدوري وتقرأ قمة الرياض وتراجع مخيف للاتحاد والأهلي.

متصدر.. لا تكلمني

عادت المقولة الشهيرة التي انطلقت قبل عدة أعوام قريبة لتتردد من جديد؛ ألا وهي "متصدر لا تكلمني" التي رددها جماهير النصر قبل فترة قريبة؛ حينما حقق فريقهم لقب الدوري لموسمين متتاليين (2014-2015)، ويقترب الآن من تحقيق اللقب الاستثنائي لهذه الموسم 2018-2019، بعد أن انتزع الصدارة من الهلال وهزمه 3/ 2 في مباراة وصفت بالكرنفال.

النصر تربّع على القمة بفارق نقطة عن الهلال (58 نقطة)، وينتظر الفريقان 5 مباريات متبقية بمثابة نهائيات مبكّرة من أجل حسم اللقب، فتعثُّر أحدهم يعني فقدان اللقب.

عودة الليث وتراجع الأهلي

عاد الشباب للمركز الثالث بعد أن تجاوز أحد بصعوبة، لكن الفارق بينه وبين التعاون نقطة واحدة فقط؛ مما قد يفقد الشباب موقعه الذي يسعى من خلاله لخطف بطاقة التأهل لآسيا كما هو ذات الطموح بالنسبة للتعاون.

في المقابل شهدت الجولة 25 هزيمة قاسية للأهلي من الرائد بخماسية؛ حيث شهد اللقاء سقوطًا مدوّيًا لحامل اللقب 2016، وبقي رابعًا بـ40 نقطة.

جراح الاتحاد تتجدّد

جدد الفيصلي جراح الاتحاد حينما أسقطه بثلاثية وأعاده (أي الاتحاد) إلى دوامة الأحزان (المركز 13- 22 نقطة)، وبالتالي العودة للخوف الأكبر من شبح الهبوط الذي لا زال يطارده، إلى جانب ثلاثة أندية أخرى هي: (الفيحاء، والباطن، وأحد).

حمدالله.. صدارة بس

بهدف حمدالله لاعب النصر في مرمى الهلال في ديربي الرياض، تربّع اللاعب على صدارة الهدافين بـ22 هدفًا، يليه مهاجم التعاون "تاوامبا" بـ19 هدفًا، وابتعاد هداف الهلال الفرنسي "قوميز" في آخر ثلاث مباريات عن التسجيل؛ حيث بقي على رصيده السابق 17 هدفًا، يليه الهداف التاريخي للأهلي عمر السومة بـ16 هدفًا.

كأس الملك

تتفرّغ أندية (الاتفاق، الهلال، الاتحاد، الباطن، النصر، الجيل، التعاون، والوحدة) لخوض منافسات دور ربع نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين يومي الاثنين والثلاثاء.

بينما يخوض الأهلي مباراة مؤجّلة من الجولة 24 من الدوري غدًا الاثنين أمام الفيحاء.