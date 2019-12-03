أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "عبدالفتاح أبومدين"

قال: فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم

قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الفقيد الأدريب عبدالفتاح أبو مدين

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03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 12:18 AM

قال: فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم

أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "عبدالفتاح أبومدين"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الفقيد الأدريب عبدالفتاح أبو مدين

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