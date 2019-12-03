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قال: فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم

أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "عبدالفتاح أبومدين"

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قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.