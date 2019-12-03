أمير المدينة يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد "عبدالفتاح أبومدين"

قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان الفقيد الأدريب عبدالفتاح أبو مدين
قال: فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم
قام أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الأديب عبدالفتاح محمد أبومدين - رحمه الله-.
وقال الأمير فيصل بن سلمان: "فقدنا أحد أبرز الأدباء والمثقفين الذين أثروا الساحة بفكرهم وإنتاجهم"، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.