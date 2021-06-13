"حساب المواطن": البرنامج يغطي مقدار التغير في سعر البنزين 91

بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد

أوضح حساب المواطن أن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91.

وكان أحد المغردين وجه سؤالاً لحساب المواطن عبر "تويتر" قائلاً: "أنا ينزل لي حساب المواطن وليس لديّ أي دخل سواه، ومع زيادة أسعار البنزين ثابت لم يتغير، وعندي أبناء تجاوز بعضهم سن 18 سنة".

وأجاب حساب المواطن: "البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020 ( بنزين91: 1.55 ريال/ لتر)".