إصابة 6 جنود أتراك بنيران كردية على الحدود مع سوريا

الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر

أصيب خمسة من أفراد الجيش التركي في منطقة رأس العين الحدودية السورية، اليوم (الخميس)، في هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وقذائف مورتر وأسلحة خفيفة.

وأضافت أن القوات التركية ردت على الهجمات دفاعًا عن النفس.

في المقابل، اتهمت الوحدات الكردية أنقرة بمهاجمة المنطقة، مشيرة إلى أنها ردت على الهجوم.