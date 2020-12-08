"التجارة" تعلن عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني

بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي لحريق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني "URUS" 2019 – 2020.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.

وزارة التجارة استدعاء

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08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 02:39 PM

بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي لحريق

"التجارة" تعلن عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 95 مركبة لامبورجيني "URUS" 2019 – 2020.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في موصل خط الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل استبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا.

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