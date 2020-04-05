كوريا الجنوبية: 81 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوفيات 183 حالة بزيادة 6 حالات عن اليوم السابق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، إلى 10 آلاف و237 حالة وذلك بعد تسجيل 81 إصابة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم، أن من بين حالات الإصابة الجديدة، 36 حالة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد الوفيات 183 حالة حتى الآن بزيادة قدرها 6 حالات عن اليوم السابق.

وارتفع عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم تماماً، إلى 6 آلاف و463 حالة بعد تعافي 138 شخصاً إضافياً.